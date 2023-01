Die Veolia Towers Hamburg haben nach der Trennung von Marvin Clark einen neuen Spieler verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Samstag mitteilte, wird der Schweizer Anthony Polite bis zum Saisonende für den Club aus der Hansestadt auflaufen. Der 25 Jahre alte Forward spielte zuletzt für den französischen Meister und Euroleague-Teilnehmer LDLC Asvel Villeurbanne.

"Anthony ist ein junger, talentierter Spieler, der bisher auf allerhöchstem europäischem Niveau noch nicht Fuß fassen konnte", sagte Towers-Trainer Benka Barloschky über den Neuzugang: "Er ist vielseitig einsetzbar, spielt sehr physisch. Wir sehen in ihm viel Potenzial, das wir hier bei uns entfalten wollen."

Polite wird am Sonntag in Hamburg erwartet und anschließend zunächst alle medizinischen Checks absolvieren, ehe er zum Beginn der kommenden Woche in das Training einsteigen soll.

