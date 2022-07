Kapitän Seth Hinrichs hat seinen Vertrag bei den Veolia Towers verlängert. Wie der Hamburger Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, bleibt der Amerikaner weitere zwei Spielzeiten bis 2024 in der Hansestadt. "Er war schon in der vergangenen Saison ein Führungsspieler, er gibt immer alles für das Team - beides wird er auch für die neuformierte Mannschaft tun", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby über den Forward.