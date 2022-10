Die Veolia Towers Hamburg haben ihrer Vereinshistorie ein weiteres Erfolgskapitel hinzufügen können. Ausgerechnet unter seinem neuen Cheftrainer Raoul Korner holte der Club mit dem 95:79 (52:39)-Erfolg bei medi Bayreuth am Samstag den ersten Sieg bei den Süddeutschen in der Basketball-Bundesliga. Der Österreicher war jahrelang Coach in Bayreuth gewesen, bevor er das Amt vor dieser Saison bei den Towers übernommen hatte. Dass sein Team nun zwei Punkte aus Bayreuth mitnehmen konnte, führte Korner auch auf eine "ausbalancierte Leistung" der Mannschaft zurück.