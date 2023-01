Die Veolia Towers Hamburg sind erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Bei den MLP Academics Heidelberg siegte die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner am Mittwochabend mit 87:83 (44:44). Mit dem zweiten Erfolg nacheinander festigte die Auswahl des Österreichers ihren Mittelfeldplatz. Bester Werfer der Hamburger war Lukas Meisner (20 Punkte).

Die Towers waren schwach in die Partie gestartet. Nach knapp 90 Sekunden lagen die Gäste bereits mit 0:7 hinten, übernahmen ab Mitte des ersten Viertels zum ersten Mal selbst die Führung. Im weiteren Verlauf ließ die Trefferquote der Towers deutlich nach, Kendale McCullum gelang mit der letzten Aktion vor der Pause aber noch der Ausgleich zum 44:44.

Auch der Start in den zweiten Durchgang misslang den Hanseaten, die sich danach aber erneut zurückkämpften und mit einem knappen Vorsprung in das letzte Viertel gingen. In diesem gelang den Towers in den ersten fünf Minuten lediglich ein Korb. Erst in der Schlussphase waren die Gäste wieder effektiver und ebneten mit drei Dreiern den Weg zum Sieg, den Mc Cullum mit zwei verwandelten Freiwürfen schließlich perfekt machte.

