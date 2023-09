Veolia Towers Hamburg starten in die BBL-Saison. Foto

Die Veolia Towers Hamburg haben in der Basketball-Bundesliga zum ersten Mal ein Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen. Zum Auftakt der neuen Saison setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Freitagabend bei den Süddeutschen mit 87:79 (38:38) durch und beendete damit eine Serie von neun Niederlagen in der BBL und im Pokal gegen den Ligakonkurrenten. Bester Towers-Werfer war Mark Hughes mit 23 Punkten.

Den ersten Korb für die Hanseaten verbuchte Vincent King nach zwölf Sekunden zur 2:0-Führung. Danach aber bestimmte erst einmal Ludwigsburg das Geschehen. Zwar wuchs der Vorsprung der Gastgeber schnell auf sieben Punkte an, doch mehr ließen die Towers nicht zu. Bis zur Pause agierten sie auf Augenhöhe.

Im dritten Viertel brachte Hughes die Gäste mit einem Dreier zum 52:49 sogar Führung. Mit einem Vorsprung von drei Punkten ging es schließlich auch in den Schlussabschnitt. In diesem zogen die Hanseaten nach einer 8:1-Serie auf 71:61 davon, kassierten danach aber selbst zehn Punkte ohne eigenen Treffer. Doch das Barloschky-Team behielt die Nerven und setzte sich klar durch. Am Sonntag (17.00 Uhr) folgt gegen Würzburg das erste Heimspiel

