Die Niederlagenserie der Voelia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga setzt sich fort. Am Dienstag unterlagen die Hanseaten den EWE Baskets aus Oldenburg in der mit 3400 Zuschauern ausverkauften Inselparkhalle unglücklich mit 95:96 (47:53) und gingen damit zum sechsten Mal in Serie als Verlierer vom Feld. Dabei hatten die Hanseaten auf ihren erkrankten Cheftrainer Raoul Korner sowie den gesperrten Jonas Wohlfarth-Bottermann verzichten müssen. Betreut wurde die Mannschaft von Korners Assistent Benka Barloschky.