Die Hamburg Towers haben zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung knapp verpasst. Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles beim Mitfavoriten Telekom Baskets Bonn am Freitag nach Verlängerung mit 98:100 (91:91/42:41). Bester Werfer der Hanseaten war Jaylon Brown (27 Punkte). Für die Baskets erzielte Parker Jackson-Cartwright 36 Punkte. Das zweite Duell findet am Sonntag (15.00 Uhr) ebenfalls in Bonn statt.