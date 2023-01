Das 59:87 im Eurocup gegen Buducnost Podgorica soll für die Hamburger Basketballer und ihren neuen Coach ein Schritt in eine bessere Zukunft sein. Vertrag mit Marvin Clark aufgelöst.

Die Voraussetzungen für Benka Barloschkys Premiere als neuer Chefcoach der Veolia Towers Hamburg waren denkbar schlecht gewesen und spiegelten sich dann auch im Ergebnis wider. Ohne die vier Leistungsträger Kendale McCullum, Jonas Wohlfahrt-Bottermann (beide verletzt), Yoeli Childs (geschont) und Kapitän Seth Hinrichs (private Gründe) hatte sich der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend zum Auftakt der Rückrunde im Eurocup dem Team von Buducnost Podgorica aus Montenegro mit 59:87 (33:43) geschlagen geben müssen.

Dennoch sprach Barloschky seiner mit Nachwuchsspielern ergänzten Mannschaft nach der Partie vor 1297 Zuschauern in der Inselparkhalle ein großes Lob aus: "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich keine Wunder erwarte, aber dass ich sehen will, was wir trainiert haben. Und das haben sie gezeigt."

Zuvor hatten sich die von Barloschky befürchteten Probleme seines Teams beim Scoren und den Rebounds angesichts des Fehlens des Quartetts schnell bewahrheitet: "Am Ende haben wir die Duelle unter den Körben deutlich verloren. Das ist ein entscheidender Faktor, wie der deutliche Sieg heute zustande kam."

Trotz der siebten Niederlage im zehnten Eurocup-Spiel zollte auch Routinier Lukas Meisner den Nachwuchsspielern großen Respekt und meinte: "Trotz des Ergebnisses bin ich stolz auf unser Team." Die Leistung der Mannschaft bezeichnete der Forward insgesamt "als gute Reaktion" auf den am Anfang der Woche erfolgten Trainer-Wechsel. "Wir sehen den Prozess heute und nehmen das mit in die Vorbereitung auf das Spiel gegen Göttingen am Sonntag, in dem wir den nächsten Schritt gehen wollen."

Am Donnerstag gaben die Towers die Vertragsauflösung mit Forward Marvin Clark bekannt, der gegen Podgorica mit 18 Punkten bester Werfer war. "Wir bedanken uns bei Marvin für seinen Einsatz, er hat sich stets einwandfrei verhalten. Seine Stärken auf dem Feld hat er nicht zuletzt am Mittwoch gezeigt. Für den weiteren Verlauf der Saison brauchen wir auf seiner Position aber andere sportliche Qualitäten", sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Kader Vereins-Homepage Eurocup Towers-Mitteilung