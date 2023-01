Die Veolia Towers Hamburg sind unter ihrem neuen Cheftrainer Benka Barloschky mit einer Niederlage in die Rückrunde des Eurocups gestartet. Am Mittwoch unterlag der Basketball-Bundesligist vor 1297 Zuschauern in der Inselparkhalle dem Team von Buducnost Podgorica aus Montenegro mit 59:87 (33:43) und kassierte in diesem Wettbewerb die siebte Niederlage im zehnten Spiel. Das erste Duell in Montenegro hatten die Towers noch mit 73:66 für sich entschieden.