Die Veolia Towers Hamburg haben die Überraschung im Achtelfinale des Eurocups verpasst. Mit 79:87 (40:48) unterlag der Basketball-Bundesligist am Dienstag in Riga im Achtelfinale dem ukrainischen Topclub Prometei Sloboschanske, der aufgrund des Krieges in der Ukraine in der lettisch-estnischen Liga spielt und sich in dieser erst vor wenigen Tagen die Meisterschaft gesichert hatte.

Beide Teams gingen mit personellen Problemen in die Partie. Während beim Gastgeber zwei Leistungsträger fehlten, mussten die Hanseaten nach dem Ausfall von Antony Polite (Fußblessur) auch auf Mannschaftskapitän Seth Hinrichs verzichten. Der US-Amerikaner war am Dienstag aus persönlichen Gründen kurzfristig in seine Heimat geflogen.

Trotz des kleinen Kaders hielten die Towers anfangs gut mit gegen den Favoriten, gerieten dann aber zum Ende des ersten Viertels bereits mit acht Punkten in Rückstand. Prometei blieb auch im zweiten Durchgang lange Zeit das bestimmende Team, bevor die Hanseaten wieder besser ins Spiel kamen.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 15 Punkte aus. Doch die Hamburger gaben sich nicht geschlagen und kämpften sich noch einmal auf 68:69 heran. Zu mehr aber sollte es nicht reichen. Beste Werfer waren Harrison Cleary und Yoeli Childs mit je 19 Punkten.

Hamburg Towers Eurocup