Äußerungen von Northvolt-Chef Peter Carlsson zu einer möglichen Verzögerung des bei Heide geplanten Baus einer Batteriezellenfabrik sorgen für Unruhe in der Landespolitik. "Die Aussagen des Northvolt-Chefs geben Anlass zu großer Sorge", teilte am Dienstag der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt mit. Die Ansiedlung an der Westküste dürfe nicht scheitern. Das wäre nicht nur für Dithmarschen verheerend, sondern für den ganzen Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sei nun in der Pflicht, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dafür zu sorgen, dass die Investition gelinge.

"Die Fabrik in Heide könnte sich verzögern", hatte Northvolt-Chef Carlsson, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Mit den aktuellen Strompreisen sehen wir die Wirtschaftlichkeit von energieintensiven Projekten in Deutschland gefährdet." Aber eine Entscheidung sei nicht gefallen; das Unternehmen führe sehr intensive Gespräche mit der Bundes- und Landesregierung. "Wir alle wollen Heide möglich machen." Aber Northvolt sei jetzt an einem Punkt, "an dem wir möglicherweise der Expansion in den USA zunächst Vorrang gegenüber Europa geben". In den USA sei auch eine höhere Förderung möglich.

"Es droht sich nun zu rächen, dass den Grünen bei der Energieversorgung die Befindlichkeiten ihrer Basis wichtiger sind als Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit", kritisierte FDP-Fraktionschef Vogt. Die Wirtschaftspolitik sei unter Schwarz-Grün ein Randthema geworden. "Daniel Günther hatte seine Entscheidung für eine schwarz-grüne Landesregierung immer wieder damit gerechtfertigt, dass er Schleswig-Holstein damit zum ersten klimaneutralen Industrieland machen wolle." Sollte die Northvolt-Ansiedlung nicht gelingen, werde es sehr schwer werden, Schleswig-Holstein zum Leuchtturm der ökologischen Transformation zu machen.