Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist in Schleswig-Holstein 2021 deutlich gesunken. Insgesamt seien 12.636 neue Wohnungen fertig gestellt worden, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das seien 1441 beziehungsweise 10,2 Prozent weniger als 2020. Die durchschnittliche Wohnungsgröße fiel mit 96,4 Quadratmetern nahezu unverändert aus (2020: 96,9).

In neuen Gebäuden entstanden 11.777 der Wohnungen. Weitere 859 Wohnungen wurden durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden geschaffen. Die meisten neuen Wohnungen gab es laut Statistikamt in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Pinneberg und Segeberg.

Etwas mehr als die Hälfte (6294) der neuen Wohnungen befand sich demnach in Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohnungen. In neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden weitere 5187 Einheiten. Hinzu kamen 224 Wohnungen in Wohnheimen und 72 in neuen Nichtwohngebäuden wie Büro- und Betriebsgebäuden.