Die Trümmerteile des bei dem Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity aus dem achten Stock abgestürzten Baugerüsts stapeln sich vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock eines Fahrstuhlschachts. Entsprechend kompliziert sei die Rettung der noch vermissten Bauarbeiter, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. "Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass wir hier viele Gerüstteile haben, die gesichert werden müssen, und wir uns hier Stockwerk für Stockwerk erstmal an die Einsatzstelle bis nach unten hin rantasten müssen."

Der Feuerwehrsprecher sagte: "Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr." Ein Mann sei lebensbedrohlich verletzt geborgen worden. Zunächst war von fünf Toten die Rede. Die Männer waren am Morgen aus bislang unbekannter Ursache mit dem Gerüst in die Tiefe gestürzt.