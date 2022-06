Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann für die kommende Saison aller Voraussicht nach mit Fiete Arp planen. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung haben sich der 22 Jahre alte Stürmer und sein bisheriger Verein FC Bayern München auf eine Auflösung ihres Vertrages geeinigt. Der deutsche Rekordmeister soll dem Angreifer dafür angeblich eine Abfindung zahlen. Arp war schon zum Trainingsauftakt am Montag in Kiel erschienen.

2019 war er als hoffnungsvolles Sturm-Talent vom Hamburger SV nach München gewechselt, blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Er bestritt kein Bundesliga-Spiel und wurde vorwiegend in der zweiten Mannschaft eingesetzt. In der vergangenen Saison hatten die Bayern ihn bereits an Holstein Kiel ausgeliehen. Dort kam Arp auf 23 Zweitliga-Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte.