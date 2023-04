Die Veolia Towers Hamburg reisen unter denkbar schlechten Vorzeichen zum Eurocup-Achtelfinalspiel am Dienstag (18.00 Uhr) in Riga gegen den ukrainischen Club Prometei Sloboschanske. Zum einen müssen die Hanseaten die deutliche 78:112-Niederlage im BBL-Duell bei Ratiopharm Ulm am Ostersonntag verkraften, zum anderen wird Anthony Polite nach einer im Training erlittenen Fußblessur erneut nicht zur Verfügung stehen.