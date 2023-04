Beach-Volleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist mit ihrer neuen Partnerin Louisa Lippmann in der Qualifikation des Challenge-Turniers in Itapema in Brasilien gescheitert. Das in Hamburg trainierende Duo verlor am Donnerstag gegen die Chinesinnen Wang Xinxin und Zhu Lingdi nach gutem Start mit 21:11, 16:21, 11:15. Zuvor hatten sich Ludwig und Lippmann gegen Alexandra Wheeler und Susannah Muno aus den USA glatt mit 21:14 und 21:12 durchgesetzt.

Auch Chenoa Christ und Kim van de Velde schafften nicht den Sprung ins Hauptfeld. Die 30 Jahre alte Bremerin van de Velde - ehemals Behrens - und die 22 Jahre alte gebürtige Wiesbadenerin Christ unterlagen den Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré mit 30:32 und 10:21. In ihrem ersten Spiel hatten sie die Japanerinnen Ren und Non Matsumoto 17:21, 21:18, 15:10 besiegt.

Die 37-jährige Ludwig möchte mit der ehemaligen Weltklasse-Hallenspielerin Lippmann (28) in Paris 2024 zum fünften Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Dazu müssen die beiden Punkte für die Qualifikation sammeln. Lippmann, fünfmalige deutsche Volleyballerin des Jahres, war im vergangenen Sommer von der Halle in den Sand gewechselt.

Die Challenge-Turniere sind die zweithöchste Kategorie nach den Elite-16-Veranstaltungen auf der Beach Pro Tour. Aufgrund ihrer Weltranglisten-Platzierung müssen Ludwig und Lippmann sich erst einmal durch die Qualifikationen der Challenge-Turniere arbeiten. In Itapema sind die in Stuttgart trainierenden Julia Sude/Isabell Schneider und Sandra Ittlinger/Karla Borger für das Hauptfeld gesetzt.

In der kommenden Woche findet das nächste Challenge-Turnier in Brasilien statt. Auch in Saquarema sind Ludwig/Lippmann und die anderen drei deutschen Frauen-Teams gemeldet.

Einziges deutsches Männer-Duo in Itapema sind die Hamburger Robin Sowa und Lukas Pfretzschner. Sie gewannen ihr erstes Qualifikationsspiel und kämpften in der Nacht zum Freitag (MESZ) um den Einzug ins Hauptfeld.

