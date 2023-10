Der WM-Start der deutschen Beach-Volleyball-Teams in Mexiko ist vielversprechend. Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Sandra Ittlinger/Karla Borger siegen. Nils Ehlers und Clemens Wickler ziehen nach.

Die deutschen Beach-Volleyballteams sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft im mexikanischen Tlaxcala gestartet. Nach den Siegen von Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Sandra Ittlinger/Karla Borger legte das einzige deutsche Männer-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler am Samstag nach. Die deutschen Meister aus Hamburg kamen gegen die Chilenen Noe Aravena/Vicente Orlando Droguett Torrealba zu einem 21:7, 21:13.

Zuvor hatte Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann in ihrem ersten Gruppenspiel am Freitag (Ortszeit) gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe wenig Mühe, um zu einem 21:12, 21:10 zu kommen. "Es hat sich alles ein bisschen langsam angefühlt, aber krass, dass wir es dann doch so durchziehen konnten", sagte die EM-Dritte Ludwig mit Blick auf die besonderen Umstände. Die WM-Spiele finden in einer Höhe von etwa 2200 Metern statt.

Die in Stuttgart trainierenden Sandra Ittlinger und Karla Borger mussten mehr tun, bis sie sich zum Auftakt gegen die Brasilianerinnen Agatha und Rebecca mit 21:18, 18:21, 15:12 durchsetzten. "Das war ein harter Kampf, muss man ehrlich sagen, eine harte Herausforderung hier. Aber wir sind so happy, dass wir das Ding nach Hause gefahren haben", sagte Ittlinger.

Neben den Hamburgerinnen Ludwig und Lippmann sowie Ittlinger/Borger stehen die Vorjahres-WM-Dritten und deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg) im Hauptfeld der Frauen. Sie bestritten am Samstag (22.30 Uhr MESZ) ihr erstes Spiel.

Bei der WM geht es nicht nur um den Titel. Die Weltmeister qualifizieren sich automatisch für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Jeweils 48 Teams bei den Frauen und Männern spielen um die Medaillen.

Spielplan und Ergebnisse WM