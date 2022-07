Clemens Wickler und Nils Ehlers vom Eimsbütteler TV haben das Turnier der German Beach Tour in Bremen gewonnen. Das an Nummer eins der Setzliste geführte Hamburger Beachvolleyball-Duo setzte sich am Sonntag im Endspiel mit 2:1 (21:15,26:28,15:12) gegen Bennet und David Poniewaz (FC Schüttorf 09) durch. Die Zwillinge hatten zuvor Lukas Pfretzschner vom FC St. Pauli und dessen Partner Armin Dollinger (Beach 4U) in einem denkwürdigen Halbfinale mit 2:1 (35:33,20:22,15:12) bezwungen.