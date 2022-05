Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist zum zweiten Mal Mutter geworden. «Es kommt uns wie ein kleines Wunder vor...wir sind überglücklich. Allen geht es gut», schrieb die die 36 Jahre alte Wahl-Hamburgerin am Mittwoch via Instagram mit. Die nächsten Tage werde sie sich um ihre Familie kümmern. «Danke für Eurer Verständnis», so Ludwig weiter. Ihr Sohn Lenny Matthias Bowes kam demnach am 16. Mai um 16.41 Uhr zur Welt. Er war bei seiner Geburt 55 Zentimeter groß und 4060 Gramm schwer.