Die Beachvolleyballer Lukas Pfretzschner und Robin Sowa vom FC St. Pauli haben das Turnier der German Beach Tour in Hamburg für sich entschieden. Im Endspiel in der Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld bezwangen die Favoriten am Sonntagabend Jannik Kühlborn/Eric Stadie (BeachL e.V./Hauptstadt Beacher) mit 2:1 (21:15, 19:21, 15:8).