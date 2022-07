Die topgesetzten Hamburger Beach-Volleyballteams haben bei der German Beach Tour in der Hansestadt die Runde der besten vier Teams erreicht. Am Samstag gewannen Lukas Pfretzschner und Robin Sowa vom FC St. Pauli in der Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld ihre Viertelfinal-Partie gegen Jannik Kühlborn (BeachL e.V.) und Eric Stadie (Hauptstadt Beacher) mit 2:0 (21:18, 21:19). Zuvor hatten sich Isabel Schneider/Sandra Ittlinger (beide FC. St. Pauli) ebenfalls mit 2:0 (21:15, 21:18) gegen Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (DJK TuSA 06 Düsseldorf) und deren Partnerin Anna-Lena Grüne (Helios Grizzlys) durchgesetzt.