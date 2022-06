Das Hamburger Beachvolleyball-Duo Isabel Schneider und Sandra Ittlinger (FC St. Pauli) hat beim Turnier «King of the Court» in der Hansestadt souverän das Viertelfinale erreicht. In der Auftaktrunde am Donnerstag vor rund 800 Zuschauern in der Active-City-Arena auf dem Heiligengeistfeld kamen die Mitfavoritinnen in ihrer Fünfer-Gruppe auf den ersten Platz.