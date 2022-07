Wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber informiert, dass eine überhöhte Arbeitsbelastung zu Schäden führen kann, nennt man das eine Überlastungsanzeige. In Hamburgs Ämtern und Behörden steigt die Zahl solcher Anzeigen. Die CDU fordert Konsequenzen.

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die steigende Zahl von Überlastungsanzeigen in Ämtern und Behörden bemängelt. 2020 wurden 418 dieser Anzeigen gezählt, mit denen Beschäftigte ihren Arbeitgeber auf eine drohende Gefahr durch Überlastung hinweisen. Im vergangenen Jahr waren es bereits 532, wie eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Sandro Kappe an den rot-grünen Senat ergab.