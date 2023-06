Rund 7000 Besucher sind nach Angaben des Veranstalters am Sonntag zum 40. Hamburger Motorrad-Gottesdienst am Michel gekommen. Die Polizei gehe von etwas weniger Teilnehmern aus, teilte eine Polizeisprecherin mit. Es waren deutlich mehr Besucher erwartet worden.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Straßen ins Leben". Die Teilnehmer wollten auch der tödlich verunglückten Motorradfahrer gedenken, darunter der 70-jährige Fahrer eines Begleitmotorrads beim Ironman am Sonntag vor einer Woche in Hamburg-Ochsenwerder. Besucher, die keinen Platz in der Kirche fanden, konnten die Veranstaltung über Lautsprecher verfolgen.

Im Anschluss an den Gottesdienst sollte erstmals seit 2019 wieder ein Motorrad-Korso zum Gelände eines Möbelmarktes in Buchholz in der Nordheide (Kreis Harburg) stattfinden. Schulsenator Ties Rabe (SPD), der im Gottesdienst ein Grußwort sprechen sollte, wollte den Korso auf den ersten Kilometern auf seiner eigenen Maschine anführen, wie ein Sprecher der Nordkirche sagte. Die Polizei wollte die Strecke über die Elbbrücken und die A1 nach Buchholz vorübergehend für andere Verkehrsteilnehmer sperren.

