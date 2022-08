Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto

In Schleswig-Holstein startet das neue Schuljahr

Bildung In Schleswig-Holstein startet das neue Schuljahr

Für Schleswig-Holsteins Schüler geht der Unterricht am heutigen Montag wieder los. Insgesamt besuchen im neuen Schuljahr 278.200 Schüler die 759 allgemeinbildenden Schulen im Norden. Das sind 2500 Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Zahl der Berufsschülerinnen und -schüler blieb mit 83.500 konstant. Für die Grundschüler im Land geht der Schulunterricht aber erst am Mittwoch los. Die Zahl der Erstklässlerinnen und Erstklässler liegt bei rund 23.700. Das sind rund 600 mehr als im Vorjahr.

Für Schleswig-Holsteins Schüler geht der Unterricht am heutigen Montag wieder los. Insgesamt besuchen im neuen Schuljahr 278.200 Schüler die 759 allgemeinbildenden Schulen im Norden. Das sind 2500 Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Zahl der Berufsschülerinnen und -schüler blieb mit 83.500 konstant. Für die Grundschüler im Land geht der Schulunterricht aber erst am Mittwoch los. Die Zahl der Erstklässlerinnen und Erstklässler liegt bei rund 23.700. Das sind rund 600 mehr als im Vorjahr.

Im Land fehlen aber weiter Lehrkräfte, vor allem in den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie regional in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg. An den allgemeinbildenden Schulen sind landesweit noch 211 Stellen offen.