Mehr als 100 Jugendliche aus aller Welt werden in der kommenden Woche zur Internationalen Deutscholympiade (IDO) in Hamburg erwartet. Die IDO sei der weltweit größte Deutschwettbewerb, teilte das Goethe-Institut am Montag mit. Zwölf Tage lang werden sich die 14- bis 17-Jährigen demnach in der Hansestadt auf Deutsch verständigen, begegnen und vernetzen, Hamburg kennenlernen und das Land als Bildungs-, Lebens- und Arbeitsstandort erkunden. Neben Sprachkenntnissen erfordere der Wettbewerb kreative wie soziale Kompetenzen, die in die Bewertung der internationalen Jury mit einflössen.