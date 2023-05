Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto

Problem Schulschwänzen: mehr Fälle in Hamburg gemeldet

Der Hamburger Schulbehörde sind in den vergangenen Jahren mehr Fälle von Schulschwänzen gemeldet worden. Das ergibt nach Auskunft der Linken vom Donnerstag eine Antwort des rot-grünen Senats auf eine Anfrage der Fraktion. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es noch 1226 beziehungsweise 1464 Meldungen von Schulpflichtsverletzungen, die bei der Rechtsabteilung der Schulbehörde eingingen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl dann auf 2067 an.

2022 wurden in 1430 Fällen Bußgelder verhängt, die sich zu einer Höhe von 287 650 Euro summierten, teilte Die Linke weiter mit. Ein Großteil davon wurde aber laut Antwort des Senats bisher nicht bezahlt. "Bei Bußgeldverfahren gegen Jugendliche kann die Bußgeldforderung bei Nichtzahlung auch in eine Arbeitsauflage oder Schulweisung umgewandelt werden, oder in Arrest münden."

Auffällig ist nach Angaben der Linken, dass die behördlichen Maßnahmen in sozial schwachen Stadtteilen deutlich häufiger vorkommen. Die Fraktion kritisierte die Maßnahmen als überholt und ineffektiv. "Die Schulbehörde muss die Daumenschrauben beiseitelegen und endlich Schritte für ein inklusives Schulsystem, das den Bedürfnissen der jungen Menschen gerecht wird, erarbeiten", forderte die schulpolitische Sprecherin der Fraktion, Sabine Boeddinghaus.