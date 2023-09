Eine Grundschülerin in Hamburg die ersten Buchstaben des Alphabets auf eine Schultafel in einem Klassenzimmer. Foto

Seit Anfang der 1990er Jahre kennt Hamburgs Schulsystem bei der Zahl der Schülerinnen und Schüler nur eine Richtung: nach oben. Laut einer Prognose der Kultusministerkonferenz bleibt das vorerst auch so, allerdings weist die Kurve nicht mehr ganz so steil nach oben.

Der Anstieg der Schülerzahlen in Hamburg verlangsamt sich nach Daten der Kultusministerkonferenz (KMK) in den kommenden zwölf Jahren minimal. Während es 2022 noch 257.651 Schüler und Schülerinnen gab, sollen es 2035 laut der Prognose 281.340 sein, wie ein Sprecher der Schulbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das sei ein Anstieg der Schülerschaft um 9,2 Prozent. "Das wären bezogen auf 2035 zwar 3010 Schüler (also 1,2 Prozentpunkte) weniger als bei der letzten Prognose", sagte der Sprecher. Das etwas geringer prognostizierte Wachstum setze jedoch erst ab 2032 ein - also in knapp einem Jahrzehnt.

Im laufenden Schuljahr war die Zahl der Schüler an den staatlichen und nicht staatlichen allgemeinbildenden Schulen - also ohne die Berufsschüler, die in der KMK-Prognose eingeschlossen sind - so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Zählungen im Jahr 1977. Vor allem wegen der aufgrund des russischen Angriffskriegs geflüchteten Kinder aus der Ukraine erhöhte sich die Zahl der Hamburger Schülerinnen und Schüler um 7490 auf 211.194.

Der Sprecher sagte, Prognosen - gerade über so lange Zeiträume - hätten sich auch in der Vergangenheit immer wieder als schwankend erwiesen. Der aktuelle Schulentwicklungsplan sehe zwar bis zu 44 neue Schulen und bis zu 123 zu erweiternde Schulen vor. "Aber das sind eben nur "bis zu"-Planungen, können also noch angepasst werden, wenn sich in den Folgejahren Änderungen in der tatsächlichen Entwicklung ergeben sollten."

In den vergangenen Jahrzehnten habe es in Hamburg immer wieder deutliche Veränderungen der Schülerzahlen in die eine oder andere Richtung gegeben, sagte der Sprecher. So wurde die größte Schülerschaft an den staatlichen und nicht staatlichen allgemeinbildenden Schulen überhaupt mit 244.695 Kindern und Jugendlichen im Schuljahr 1977/78 registriert, den bislang historischen Tiefstand gab es im Schuljahr 1988/89 mit 159.114 Schülerinnen und Schülern. Den größten Einbruch bei den Schülerzahlen gab es den Angaben zufolge im Schuljahr 1984/85. Damals sank die Zahl um 12.286 auf 181.765 Schülerinnen und Schüler.

Bundesweit geht die KMK davon aus, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren stärker steigt als bisher angenommen. So wird davon ausgegangen, dass die Zahl bis 2035 von heute 11 auf 12 Millionen steigen wird - das sind 300.000 mehr als bei der jüngsten Prognose vor einem Jahr.

