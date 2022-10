Grundschüler in Schleswig-Holstein erreichen im neuen Bildungstrend 2021 des Instituts für Qualität im Bildungswesen einen Platz im Mittelfeld. Beim Zuhören schneiden die Kinder im nördlichsten Bundesland im Mittel besser ab als der deutsche Durchschnitt. Beim Lesen, in Orthografie und Mathematik liegt Schleswig-Holstein im Durchschnitt, wie die am Montag bei der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgestellten Studie.