Eine kleine Privatschule in Lübeck wird vom Ministerium geschlossen - wegen einer Häufung von Ungereimtheiten. Die Schulleitung wehrt sich gegen den Widerruf der Genehmigung und weist die Vorwürfe zurück.

Wegen einer Häufung von Ungereimtheiten hat das Bildungsministerium die Freie Dorfschule Lübeck, in der rund 50 Kinder und Jugendliche angemeldet sind, geschlossen. Die sogenannte Ersatzschulgenehmigung sei mit Schreiben vom 19. Mai widerrufen worden, teilte das Ministerium am Montag mit. Das einer Privatschule die Genehmigung entzogen wird, ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers sehr selten. An einen solchen Fall könne er sich derzeit nicht erinnern. Die Freie Dorfschule Lübeck will eigenen Angaben zufolge gerichtlich gegen die Schließung vorgehen. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Auch wenn der Widerruf der Genehmigung mit sofortiger Wirkung gilt und die Schule damit geschlossen ist, gibt es nach Angaben des Ministeriumssprechers eine Wochenfrist, bis der Schulbetrieb komplett eingestellt sein muss. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler vor verschlossener Tür stehen.

Das Ministerium hat eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Schuljahres 2022/23 immer mehr Hinweise erhalten, dass bei der Schule gravierende Defizite im Schulbetrieb bestehen könnten. Daraufhin habe es von Schul- und Rechtsaufsicht sowie dem zuständigen Schulamt im Februar und März 2023 mehrere unangekündigte örtliche Schulprüfungen gegeben. Dabei wurde demnach festgestellt, dass vor Ort regelmäßig weniger als die Hälfte der angemeldeten Schülerinnen und Schüler anwesend waren. Zudem seien regelmäßig lediglich zwei Lehrkräfte da gewesen, obwohl laut Plan mehr Pädagoginnen und Pädagogen im Dienst gewesen sein müssten.

"Diese Häufung von Ungereimtheiten hat unser Ministerium dazu veranlasst, die Genehmigung der Schule zu widerrufen", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). "Unser Schulgesetz erlaubt Privatschulen, aber wir schauen sehr genau hin. Wenn wir Hinweise bekommen, dass es nicht ordentlich läuft, schließen wir eine solche Schule." Prien sagte, guter Präsenzunterricht sei wichtig für Kinder und Jugendliche. "Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Eltern ihre Kinder an dieser Schule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen."

Die Schule wies die Vorwürfe zurück. Gegen die Schließung werden gerichtliche Schritte vorbereitet, wie Schulleiterin Andrea Buchholz in einer Stellungnahme mitteilte. "Den Widerruf stützt das Ministerium auf falsche Angaben." So gehe man dort unter anderem nur von einer Vormittagsgruppe aus. Die Freie Dorfschule Lübeck beschule aktuell 48 Kinder in zwei Klassen. "Eine davon am Vormittag, eine am Nachmittag. Das hat das Ministerium 2018 schriftlich genehmigt."

Die Schule habe digitales Lernen in ihrem genehmigten Konzept seit der Gründung 2015 verankert, erfolgreich in der Pandemie umgesetzt und tue dies bis heute, sagte Buchholz. Nach Angaben der Schulleiterin gebe es viele Anfragen von Familien. "Die Anfragen sind nach der Pandemie noch in die Höhe geschnellt. Wir sind bereits über Jahre ausgebucht."

Buchholz kritisierte die kurzfristige Schließung "mitten in der heißen Prüfungsphase" als pädagogisch unverantwortlich. "Schon die Besuche der Behörde bei uns zeugten von wenig pädagogischem Feingefühl." Bereits im März wurden nach Angaben Buchholz' die Zuschüsse für die Schule gestrichen. Dagegen werde in einem gerichtlichen Eilverfahren vorgegangen. Buchholz sagte, alle Kinder erzielten seit Jahren sehr gute Prüfungsergebnisse. Auch dieses Jahr wollten Kinder den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) ablegen.

Landesweit gibt es nach Angaben des Ministeriums etwa 87 private allgemein bildende Schulen. Sie werden von rund 16.400 Schülerinnen und Schülern besucht. Zu den Privatschulen - in Schleswig-Holstein Ersatzschulen genannt - gehören beispielsweise auch Waldorfschulen, Schulen in kirchlicher Trägerschaft sowie die Schulen der dänischen Minderheit.