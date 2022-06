Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat die Bildungsplanentwürfe seiner Behörde gegen Kritik verteidigt. Es handele sich um Entwürfe «und sie sind nicht in Stein gemeißelt», sagte er am Mittwoch in der Bürgerschaft. Verbesserungsvorschläge könnten noch eingearbeitet werden. «Aber wir werden uns nicht abbringen lassen von unserem Ziel, Hamburgs Kinder und Jugendliche mit einer guten und anspruchsvollen Schulbildung auf das Leben in und die erfolgreiche Teilhabe an unserer Gesellschaft bestmöglich vorzubereiten.»

An den Plänen war heftige Kritik auch aus den Schulgemeinschaften laut geworden. Unter anderem forderte die Elternkammer Hamburg, den laufenden Prozess zu stoppen. Durch eine stärkere Berücksichtigung von Klausurnoten, zusätzliche Klausuren in der Oberstufe und ein erhöhtes Anforderungsniveau in der Grundschule werde die Zukunft der Kinder gefährdet. Ein Antrag der Linksfraktion, die Umsetzung der Entwürfe auszusetzen fand in der Bürgerschaft keine Mehrheit.

Rabe verwies darauf, dass Hamburger Schulabgänger in bundesweiten Vergleichen zwar aufgeholt hätten, aber noch immer im Mittelfeld steckten. Zu viele scheiterten bei Bewerbungsprüfungen noch an Rechtschreibtests, würden im Studium abgehängt oder fänden keinen Ausbildungsplatz. «Diese Ungerechtigkeiten beenden wir nicht, indem wir Leistungsstandards bekämpfen, Klausuren weglassen und uns bei bundesweiten Prüfungen wegmogeln.»