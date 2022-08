Bildungsministerin Karin Prien setzt nach den Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für das Montag startende neue Schuljahr auf so viel Normalität wie möglich an Schleswig-Holsteins Schulen. "Ich bin sehr froh, dass wir das Schuljahr in Präsenz beginnen können und dass wir in diesem Jahr auch wieder die Einschulungen in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen miteinander feiern können", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch. Für 361.700 Schülerinnen und Schüler beginnt kommende Woche an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Schulalltag.