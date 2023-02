Die Feuerwehr hat einen Waschbären in Bleckede im Landkreis Lüneburg von einem Baum gerettet. Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten, kauerte das verängstigte Tier am Morgen in circa acht Metern Höhe auf einem Ast, nachdem es vor einem Hund weggerannt war. Die Einsatzkräfte brachten den Waschbären zu Boden und ließen ihn frei.