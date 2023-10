Bauarbeiter haben am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten in Hamburg-Wilhelmsburg eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden. Die Bombe liege in der Straße Alter Rethedamm in einem Bergeschacht und besitze zwei Aufschlagzünder, davon sei ein Zünder schwer beschädigt, teilte die Feuerwehr mit. Aktuell laufen die Räumungen und die Vorbereitungen für die Entschärfung an.