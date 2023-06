Der eigentlich für den 1. Juli vorgesehene Kampf zwischen den Schwergewichtsboxern Schan Kossobutski und Jared Anderson (USA) muss neu angesetzt werden. Wie der Hamburger Universum-Boxstall am Donnerstagmorgen mitteilte, ist es dem 34 Jahre alten Kasachen trotz aller Bemühungen nicht gelungen, den formalen Visumsprozess abzuschließen. Dadurch kann der Achtplatzierte der Weltrangliste des Profi-Verbands WBC nicht rechtzeitig in die USA für das Duell in der Stadt Toledo (Ohio) einreisen.