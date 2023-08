In einem Metronom-Regionalzug ist am Montagabend am Bahnhof Hamburg-Harburg ein Feuer ausgebrochen. Es habe einen Knall gegeben und dann gequalmt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montagabend mit. Der Zug mit rund 300 Fahrgästen und ein Bahnsteig seien geräumt worden.