Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag in Kiel mehrere Carports zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand aber niemand, wie die Feuerwehr Montagfrüh mitteilte. Anrufer hatten demnach einen Feuerschein in einem Hinterhof in der Pickertstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten bereits mehrere Carports. Die Flammen drohten laut den Angaben auf angrenzende Garagen und Gebäude überzugreifen, was die Feuerwehr jedoch verhinderte. Am Montagmorgen gab es zunächst noch keine Erkenntnisse zur Brandursache und Höhe des entstandenen Schadens.