Die Feuerwehr hat wegen eines Kellerbrandes elf Menschen vom Vordach eines Hauses in Quickborn gerettet. Den Bewohnern der beiden oberen Stockwerke sei der Fluchtweg in der Nacht zu Mittwoch durch das verrauchte Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses versperrt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Unter den Geretteten befand sich ein Baby.

Feuerwehrleute setzten eine Drehleiter ein, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Niemand musste in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Nachdem der Kellerbrand gelöscht war, durften alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie hatten der Feuerwehr zufolge die Wohnungstüren geschlossen gehalten, so dass kein Rauch eingedrungen war. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Informationen.

