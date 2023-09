In Kleve (Kreis Dithmarschen) sind am frühen Sonntagmorgen rund 400 Strohballen auf einem Feld in Brand geraten. Verletzt wurde nach Polizeiangaben von Sonntag durch die Flammen oder den Rauch niemand. Wie die Ballen in Brand geraten sind, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten und Ermittlungen zu dem Feuer dauern an. Zu der Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.