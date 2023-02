Eine vierköpfige Familie ist bei einem Brand in Hamburg-Billstedt mit einer Leiter aus ihrer Wohnung gerettet worden. Die Familie war gegen Mitternacht wegen des Feuers und des Brandrauches eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst befreien, wie die Feuerwehr am Montag in Hamburg mitteilte. Mutter, Vater und zwei Kleinkinder konnten unverletzt aus dem zweiten Obergeschoss geholt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Möbel in der Wohnung Feuer gefangen.

Der Brand habe sich nur auf die Wohnung der Familie beschränkt. Andere Wohnungen in den achtstöckigen Mehrfamilienhaus blieben ohne Rauchschäden. Bei den Löscharbeiten kam es jedoch zu einem Wasserschaden in den unteren Wohnungen, wie ein Sprecher sagte. Bis auf die Brandwohnung waren jedoch alle Einheiten wieder bewohnbar und die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr war drei Stunden lang mit etwa 50 Männern und Frauen im Einsatz.

Mitteilung der Feuerwehr