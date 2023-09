In einem Container mit Gefahrgut hat sich am Dienstag in Hamburg-Moorfleth eine chemische Reaktion ereignet. Es habe eine Rauchentwicklung in dem Behälter gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der 40-Fuß-Standard-Container habe Friseurbedarf enthalten. Vermutlich hätten Chemikalien mit Wasserstoffperoxid, einem Bleichmittel, reagiert, hieß es. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz nach zwei Stunden.