Bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern in seiner Wohnung ist ein 25-Jähriger am Mittwochabend in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) verletzt worden. Der Mann habe eigenen Angaben zufolge in der Wohnung geraucht, daraufhin seien die Feuerwerkskörper explodiert und es sei Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck am Donnerstag. Der Mann habe bei dem Brand Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und es wurden auch keine weiteren Wohnungen beschädigt.