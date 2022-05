Brand in Carport hinterlässt mehr als 50.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einem Carport in Zernien (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind ein darin parkendes Auto und ein angrenzender Schuppen komplett niedergebrannt. Am Sonntagabend stand der Carport bereits voll in Flammen und konnte von den 85 Einsatzkräften der Feuerwehr nicht gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Schaden liege insgesamt bei mehr als 50.000 Euro. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die umstehenden Wohnhäuser übergriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und könne Brandstiftung zunächst nicht ausschließen.