Nach dem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg liegt die erwachsene tote Person noch im Gebäude. Der Leichnam konnte noch nicht geborgen werden, weil Einsturzgefahr bestehe, sagte der Leiter der Berufsfeuerwehr, Carsten Herzog, am späten Abend. "Das Treppenhaus ist komplett weggebrannt." Das Dachgeschoss sei nur noch ein Gerippe. Bei dem Feuer sind ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen.