Mit 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren haben Landwirte von Stormarn aus Spenden zum Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) nach Hamburg gebracht. Es seien rund 30.000 Euro zusammengekommen, sagte Andre Hildebrand, einer der Organisatoren, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Mit den Spenden und Geschenken soll krebskranken Kindern eine Freude gemacht werden. Die Aktion "Wir bringen euch zum Strahlen" findet dieses Jahr zum dritten Mal statt.

Erstmals wollen sich die Bauern mit ihren festlich geschmückten landwirtschaftlichen Maschinen am dritten Advent auch auf den Weg von Stormarn nach Lübeck machen, um den krebskranken Kindern im UKSH eine Freude zu machen. "Diese können leider Weihnachten nicht zu Hause verbringen, aber vielleicht können wir den Kleinen so ein Strahlen in die Augen zaubern", teilten die Organisatoren mit.