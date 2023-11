In vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins beginnen am Montag (27. November) die Weihnachtsmärkte. Bis zum Jahresende wollen die Märkte mit Lichterglanz große und kleine Besucher verzaubern. So steht der Flensburger Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Hygge, Herz & Lichterglanz". Zwischen Süder- und Nordermarkt bieten Markthändler und Schausteller Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien an. Eröffnet wird der Markt nach Angaben der Veranstalter am Montag um 17.00 Uhr an der Weihnachtspyramide auf dem Südermarkt.

Ein Jubiläum feiert in diesem Jahr der Kieler Weihnachtsmarkt, den es zum 50. Mal gibt. Zur Eröffnung am Montag um 18.30 Uhr durch Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust auf dem Holstenplatz gibt es kostenlosen Punsch und kleine Lebkuchenherzen. Mittelpunkt des festlichen Weihnachtstreibens werde auch in diesem Jahr wieder die 12,5 Meter hohe Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz sein, teilte die Stadt Kiel mit. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz bis zum 23. Dezember und der auf dem Asmus-Bremer-Platz bis zum 30. Dezember.

Die Stadt Neumünster lockt statt mit einer echten Eisbahn mit einer aus Kunststoff. "Damit nicht aufs Schlittschuhlaufen verzichtet werden muss, aber auch nicht die Stromkosten in die Höhe schnellen, hat sich die Stadt Neumünster für die energiesparende Variante einer künstlichen Eisbahn entschieden", sagte ein Sprecher der Stadt. Geöffnet ist der Markt vom 27. November bis zum 23. Dezember.

