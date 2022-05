Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am Montag die Besatzung des Segelschiffs «Atlantis» südlich von Rügen aus misslicher Lage befreit. Der Dreimaster war nordöstlich der Insel Vilm südlich von Rügen am Rande des Fahrwassers festgekommen, wie die DGzRS mitteilte. An Bord des Großseglers befanden sich zwölf Menschen, sie blieben alle unverletzt.