Bundeskanzler Scholz will in Lübeck mit Bürgern diskutieren

Zu einem Bürgerdialog kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute nach Lübeck. Im Strandsalon am Rande der Lübecker Altstadt will sich Scholz ab 18.00 Uhr den Fragen von 150 Bürgern stellen. Das Interesse an dem Gespräch mit dem Bundeskanzler sei im Vorfeld groß gewesen, sagte der Leitende Redakteur der «Lübecker Nachrichten», Lars Fetköter. Die Zeitung ist der örtliche Veranstalter des Bürgerdialogs. Mehr als 300 Interessenten hätten sich gemeldet. Das Bundespresseamt habe daraus 150 Teilnehmer ausgewählt, die an der moderierten Diskussionsveranstaltung teilnehmen können.

Mit dem Termin in Lübeck startet nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit eine ganze Reihe solcher Dialogveranstaltungen. Sie sollen nach Angaben Hebestreits in den nächsten Monaten in allen 16 Bundesländern stattfinden und jeweils 90 Minuten dauern.