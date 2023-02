Zur Hamburger Bürgerschaftswahl 2025 will CDU-Fraktionschef Dennis Thering als Spitzenkandidat seiner Partei ins Rennen gehen. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Wir haben als CDU schon einiges erreicht. Jetzt ist die Zeit gekommen zu sagen, dass ich Spitzenkandidat werden will", sagte der 38-Jährige dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag). Ein Sprecher der Fraktion bestätigte den Bericht am Freitag.