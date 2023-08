Die Zahl der Verfahren wegen Geldwäsche in Hamburg hat zugenommen. In diesem Jahr seien bis zum 6. Juli bereits 2445 Verfahren gegen 2719 Beschuldigte eingeleitet worden, berichtete das "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch. Im gesamten Jahr 2022 seien es 2251 Verfahren gegen 3027 Beschuldigte gewesen, wie aus der Senatsantwort auf eine Große Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hervorgehe. 2020 habe die Zahl der Ermittlungsverfahren erst bei 1054 gelegen.